Árbitros de Corinthians x Palmeiras avaliam nova ferramenta e esperam passar "desapercebidos" nas finais

"Em relação à arbitragem, para nós é um jogo diferente por se tratar de um Derby, uma final. Sobre a preparação, vamos nos doar o máximo. Tem tudo para ser uma grande partida. É fazer o que vínhamos fazendo, tem tudo para ser um grande clássico, a gente passar desapercebido e fazer um grande trabalho", acrescentou Candançan.

Os árbitros também falaram sobre a novidade das finais do Paulistão: a tecnologia de impedimento semiautomático. A FPF investiu pouco mais de R$ 1 milhão para disponibilizar a ferramenta aos juízes, que aprovam.

"Acredito que é uma inovação, algo novo. É mais uma ferramenta que vai nos auxiliar, para a gente ter mas serenidade, assertividade. Vai ser uma oportunidade da gente ter uma inovação e abrilhantar esse espetáculo", disse Candançan.

"Já trabalhei com essa ferramenta do impedimento semiautomático na Copa do Mundo. Para nós, o que influencia é a tomada de decisão, que é muito mais rápida porque é baseado nas tomadas das câmeras. Para terem ideia, geralmente a câmera fica na linha da grande área, quando uma jogada de possível impedimento ocorre próximo ao gol ou à linha do meio de campo, cria aquela paralaxe, então fica mais difícil para conseguir traçar a linha e tomar a decisão do impedimento. Muitas vezes cria uma ilusão de ótica, parece que está, mas quando traça a linha dá outra percepção. O semiautomático é muito mais rápido, uma inovação da Federação, é um investimento muito alto para se fazer em todos os jogos, mas em jogos dessa magnitude é muito importante e só valoriza ainda mais o campeonato", concluiu Claus.