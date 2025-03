Após Gil 'conquistar' Caixinha, Luan Peres perde espaço entre os titulares do Santos

Mesmo com a titularidade garantida, Luan Peres não começou bem a temporada. Junto com João Basso, a atuação do camisa 14 no clássico alvinegro foi bastante criticada pela torcida. Caixinha parece ter tido o mesmo entendimento, pois no jogo seguinte, promoveu mudanças na escalação.

Inicialmente descartado pela comissão técnica, Gil foi ganhando prestígio aos poucos e foi o escolhido para substituir Luan Peres no 11 inicial. O camisa 4 jogou com Zé Ivaldo no embate contra o Água Santa e teve atuação segura, o que fez com que alguns torcedores pedissem sequência à dupla.

A partir da reascensão de Gil ao time titular, Luan Peres perdeu espaço no 11 inicial do Santos. Nos últimos quatro jogos da equipe no Paulistão, ele entrou no segundo tempo em três e nem saiu do banco de reservas no confronto da semifinal, no último domingo.

No jogo contra o Noroeste, o defensor atuou por pouco mais de 15 minutos. Já contra a Inter de Limeira, jogou o segundo tempo inteiro. Por fim, contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final do Estadual, entrou somente aos 42 minutos da etapa final.

A perda de espaço de Luan Peres, dessa forma, pode ser explicada não somente pela rápida volta por cima de Gil, mas também pela má fase do camisa 14. O experiente zagueiro mostrou segurança defensiva e retomou o status que tinha no ano passado, em que foi um dos pilares da defesa.

Gil, inclusive, foi titular nas últimas cinco partidas da equipe na temporada, e até herdou a braçadeira de capitão de Neymar no clássico contra o Corinthians, o que reforça seu prestígio dentro do elenco.