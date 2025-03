Antes do Derby na final do Paulista, Palmeiras tem apenas uma derrota em finais no Allianz Parque

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2025 acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque. Em dez finais no estádio, o Verdão tem apenas uma derrota.

Nesse período, o Allianz Parque recebeu duas finais de Copa do Brasil (2015 e 2020), uma decisão de Recopa Sul-Americana (2022) e sete finais de Campeonato Paulista (2015, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). Foram sete vitórias do Palmeiras, dois empates e uma derrota. O Verdão ainda foi campeão em sete dessas finais e ficou com o vice-campeonato em três.

No entanto, a única derrota do Palmeiras em finais no Allianz Parque foi diante do próprio Corinthians, adversário deste domingo, no segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista de 2018. O Timão venceu por 1 a 0, levou a partida para os pênaltis e conquistou o título dentro da casa do rival (4 a 3).