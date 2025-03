Ainda sem Neymar e com amistoso à vista, Santos avança em preparação na intertemporada

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos, ainda sem Neymar, deu continuidade aos treinamentos visando o início do Campeonato Brasileiro. Antes, porém, o Peixe terá pela frente um amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h (de Brasília) deste domingo.

O elenco do Santos viajará para a Curitiba (PR) na manhã deste domingo e retornará à Baixada Santista após o término do confronto. O amistoso contra o Coritiba faz parte da programação de intertemporada do Santos. Com a queda na semifinal do Paulistão, a equipe ficou com o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro.

A situação de Neymar continua indefinida. O craque não foi ao gramado novamente e seguiu tratando o desconforto na coxa esquerda na parte interna do CT. Ele tenta se recuperar a tempo de servir a Seleção Brasileira, uma vez que a apresentação está prevista para esta segunda-feira.