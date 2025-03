Abel pede respeito dentro e fora de campo em Derby na final do Paulista e torce: "Que vença o Palmeiras"

Além da chance de conquistar o tetracampeonato inédito em sua história, o Palmeiras tem a chance de dar o troco no Corinthians, que faturou o Estadual, em 2018, na casa palmeirense. O técnico Abel Ferreira analisou, brevemente, a força do Derby e citou o filme "Romeu e Julieta".

"Derby é Derby em qualquer lugar do mundo. Estamos falando de dois clubes gigantes e logicamente quando surgem esses jogos, vocês também empolgam os torcedores. Sabemos da dimensão de um Palmeiras x Corinthians. Mas mais uma vez reforço, às vezes se passa do ponto. Um dos primeiros filmes que vi quando cheguei ao Brasil foi Romeu e Julieta, onde existe e prevalece o amor independente se sou palmeirense e corintiano. Assim que vejo", declarou o treinador.

O Palmeiras avançou à final depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, com gol de pênalti de Raphael Veiga. Antes disso, havia passado pelo São Bernardo, com vitória por 3 a 0, fora de casa. Já na fase d egrupos, o Verdão foi vice-líder do Grupo D, com 23 pontos.