Zagueiro do Brighton, Igor Julio utiliza o CT do São Paulo para tratar lesão

O zagueiro Igor Julio, do Brighton, da Inglaterra, utilizou nas últimas semanas as instalações do São Paulo. O defensor fez uso do Reffis Plus, no CT da Barra Funda, para se recuperar de lesão.

Igor sofreu uma ruptura no tendão do músculo posterior da coxa esquerda, em duelo contra o Arsenal, no dia 4 de janeiro, pelo Campeonato Inglês. Após passar por cirurgia, o jogador procurou o São Paulo para se recuperar da contusão.

O defensor brasileiro realizou atividades voltadas para a fisioterapia nas instalações do São Paulo e dará início à transição física em seu clube. Ele afirmou que a lesão é a mais grave de sua carreira e agradeceu ao Tricolor pelo período no CT.