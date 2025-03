UEFA pode revisar regra após gol anulado de Julián Alvarez por toque duplo

A disputa de pênaltis entre Real Madrid e Atlético de Madrid pelas oitavas da Liga dos Campeões gerou polêmica pela cobrança de Julián Álvarez anulada. Em nota, a UEFA confirmou os dois toques na bola no chute do jogador e abriu a possibilidade de revisar a regra.

El árbitro anula el gol de penalti de Julián. -- Atlético de Madrid (@Atleti) March 12, 2025

"O Atlético de Madrid consultou a UEFA sobre o incidente que levou à anulação da cobrança de pênalti de Julián Alvarez no fim da partida de ontem (quarta-feira) da UEFA Champions League contra o Real Madrid. Embora mínimo, o jogador tocou na bola com o pé de apoio antes de finalizá-la, como mostrado no vídeo anexado. De acordo com a regra atual (Regras de Jogo, Lei 14.1), o VAR precisou alertar o árbitro, indicando que o gol deveria ser anulado", publicou a UEFA em seu site.