Tradicional torneio do Brasil trará tenistas de 12 países para Campinas

Distribuindo US$ 100 mil, entre os participantes, e 75 pontos ao vencedor, o torneio conta com atletas de 12 países, entre chave principal e qualifying. O torneio ainda receberá os atletas classificados pelo quali, que será disputado nos dias 30 e 31 de março. Com isso, o número de brasileiros confirmados ainda pode ser maior.

A importância do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas pode ser avaliada nos resultados dos campeões que ergueram o troféu do ATP Challenger e entraram no Top 20 e até no top 10.

Guido Pella (ARG) chegou a 20º do mundo, Cristian Garin (CHI) a 17º, Sebastian Baez(ARG), 18º, Francisco Cerundolo (ARG), 19º e Diego Schwartzman (ARG) foi 8º da ATP. Em 2023, o brasileiro Thiago Monteiro conquistou o título.

Veja a lista de jogadores confirmados para a chave do ATP Challenger de Campinas: