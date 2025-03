Richard Ríos, do Palmeiras, é convocado pela Colômbia e enfrentará o Brasil

Desde 2023 no Palmeiras, Richard Ríos já jogou 114 vezes, marcou nove gols e deu seis assistências. Nesta temporada, são 12 partidas e duas bolas na rede.

✍️ ¡𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐́𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒓𝒆𝒕𝒐!



Ellos son los 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 por Néstor Lorenzo para las fechas 13 y 14 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026🔥



🔗 https://t.co/PxVQm4OErj#VenConLaSele🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/95Q2xOyJur -- Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 13, 2025

Nesta data-Fifa, a Colômbia visita a Seleção Brasileira no dia 20 de março, quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, e recebe o Paraguai no dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. As partidas são válidas pelas 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, respectivamente.

Vindo de duas derrotas seguidas, a seleção colombiana ocupa a 4ª posição, com 19 pontos conquistados, em 12 jogos.

Dois dias depois da partida entre Colômbia e Paraguai, o Palmeiras visita o Corinthians, às 18h30, pela partida de volta da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Veja a lista completa de convocados da seleção colombiana