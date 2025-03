Tiquinho vira destaque no ataque do Santos e iguala Neymar na temporada

Na atual temporada, Tiquinho soma cinco gols e uma assistência, enquanto Neymar tem o mesmo número de contribuições para gols, só que com três gols marcados e três assistências. A diferença está no número de jogos - enquanto o centroavante disputou 11 partidas, o camisa 10 jogou apenas sete.

Tiquinho Soares e Neymar, assim, estão empatados no segundo posto do ranking de jogadores do Peixe com mais participações em gols no ano. Ambos ficam atrás somente de Guilherme, que acumula 12 contribuições para gols e lidera a lista com certa folga.

O camisa 9 ainda é o vice-artilheiro da equipe santista neste 2025. Ele perde apenas para Guilherme, que vive grande momento e já balançou as redes 10 vezes.

Com pouco espaço no Botafogo, Tiquinho chegou ao Santos sob desconfiança inicial da torcida. O atacante foi contratado para resolver os problemas ofensivos do Peixe, mas demorou alguns jogos para entrar nos trilhos nas primeiras partidas com a camisa do time.

Contudo, os gols começaram a sair com maior naturalidade com a sequência recebida entre os titulares - já são quatro jogos entre os 11 iniciais. Com isso, o atacante tem ganhado confiança e provado que pode sim ser aquele jogador que brilhou pelo Glorioso no primeiro semestre de 2023.

A confiança, inclusive, é fundamental para Tiquinho, que ganhou um concorrente para a posição recentemente. Deivid Washington retornou ao Peixe, agora mais maduro, e pode brigar com o camisa 9 por uma vaga na equipe titular de Pedro Caixinha.