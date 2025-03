Thaciano não engrena em início e vê forte concorrência em briga por espaço no Santos

Outra função que o camisa 16 já desempenhou em campo, em passagens por outros clubes, foi a de volante. Ainda assim, caso fosse jogar em tal posição, Thaciano teria que brigar por espaço com Pituca e Rincón, assumindo que Bontempo e João Schmidt são os atuais titulares.

Dessa forma, Thaciano precisará lidar com a forte concorrência para tentar buscar sequência no time titular do Peixe. Das 11 partidas disputadas neste ano, ele esteve entre os 11 iniciais em somente quatro. A fase do jogador não é boa, mas certamente ele possui qualidades que podem vir a ser úteis em uma longa temporada.

Com a queda no Paulista, o Santos terá uma espécie de intertemporada, já que só volta a campo no fim do mês. Thaciano, assim, pode utilizar o período livre a seu favor para tentar impressionar o técnico Pedro Caixinha e cavar uma vaga no time titular.

Com Thaciano à disposição e buscando mais espaço, o Santos retorna aos gramados apenas no fim do mês. No próximo dia 30 de março, o Peixe mede forças contra o Vasco, a partir das 18h30 (de Brasília), pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro.