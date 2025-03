Sub-15 do Santos vence Sfera na Copa Ibrachina, e sub-17 garante vaga na semifinal

Do outro lado, o sub-17 do Santos conquistou a classificação à semifinal de maneira antecipada com a vitória nesta quinta-feira. Rian Santana, Flecha e Renanzinho fizeram os gols que garantiram o Peixe na próxima fase.

O treinador Elder Campos escalou a seguinte equipe titular: Arthur do Vale; Davizinho, Pedro Murça, Cabelo e Kauã Miranda; Yuri Soares, Renanzinho e Yago Godoy; Lázaro, Flecha e Rian Santana. Garcia e Damásio entraram na etapa final.

Autor de um dos gols, Flecha valorizou o resultado. "Nosso time é muito qualificado para todas as competições, todo mundo está se ajudando. Começamos essa competição com o pé direito, ganhando de 6 a 4 do Desportivo Brasil e hoje conseguimos um placar confortável. Graças a Deus ninguém se machucou no nosso time, só um atleta do Sfera, e quero aproveitar para pedir perdão pelo lance, que não foi intencional. Espero que ele esteja bem. Nosso time está jogando bem e vamos continuar assim, um apoiando o outro, para conseguir ganhar as três competições", disse.

O sub-17 do Alvinegro Praiano retorna aos gramados também neste domingo para encarar o Juventus, logo após o duelo do sub-15. O confronto está marcado para as 15h10, na Ibrachina Arena.