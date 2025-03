Santos trabalha parte tática e faz segundo treino em intertemporada mirando o Brasileirão

Na manhã desta quinta-feira, o Santos realizou o segundo treino nesta 'intertemporada' até o Campeonato Brasileiro. O elenco do Peixe deu sequência à preparação para o confronto diante do Vasco, que acontece apenas no fim deste mês de março.

No CT Rei Pelé, os jogadores abriram os trabalhos com o tradicional aquecimento no gramado e, em seguida, o técnico Pedro Caixinha comandou um treinamento tático.

Essa foi a segunda sessão de treinos do Santos neste longo período com o calendário livre. A equipe se reapresentou na última quarta-feira e terá pouco mais de duas semanas até o embate contra o Vasco, previsto para o próximo dia 30 de março (domingo).