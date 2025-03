Santos pode aproveitar intertemporada para tentar recuperar lesionados; veja situação do DM

Aderlan sofreu uma grave lesão em julho de 2024. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na partida contra o Ituano, ainda pela Série B do Brasileirão. Oito meses depois, ele foi liberado para iniciar a transição física e correu no gramado do CT Rei Pelé.

Hyan, por sua vez, também está próximo de retornar aos treinos com bola. O meia também já está passando pelo processo de transição. Ele foi diagnosticado com um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito no último dia 10 de fevereiro, e busca ao menos estar de volta aos trabalhos com os profissionais.

Neymar, por sua vez, vive situação um tanto indefinida. O camisa 10 sentiu um desconforto na coxa esquerda no duelo contra o Red Bull Bragantino, no último dia 2 de março. Apesar de não ter sido diagnosticado com nenhuma contusão, ele não atuou na semifinal do Paulista, contra o Corinthians, no último domingo.