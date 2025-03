Santos fará amistoso contra o Coritiba em preparação para estreia no Brasileiro; veja detalhes

Tratando de um incômodo na coxa esquerda, Neymar é dúvida para o amistoso. O craque não disputou a semifinal do Paulistão no último domingo, mas segue convocado para a Seleção Brasileira e deve se apresentar nesta segunda-feira. Com isso, sua presença em campo no duelo ainda é incerta.

Aderlan, Hyan, Souza e Zé Rafael, que seguem entregues ao departamento médico do clube, também ficam de fora.

O amistoso faz parte da programação de intertemporada do Santos. Com a queda na semifinal do Paulistão, a equipe ficou com o calendário livre até a estreia no Campeonato Brasileiro. O grupo, assim, tem pouco mais de duas semanas para se preparar para a primeira partida do torneio nacional.

O Santos estreia no Brasileirão no próximo dia 30 de março, contra o Vasco, em São Januário, às 18h30.