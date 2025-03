Rodada NBA: OKC vence o Boston Celtics e se classifica para os playoffs

Fora de casa, o New York Knicks venceu o Portland Trail Blazers por 114 a 113, com a partida indo para a prorrogação. Mikal Bridges resolveu o jogo para os visitantes no arremesso final.

Scoot Henderson, com 30 pontos, e Deni Avdija, com 27, deram trabalho aos Knicks. Com o jogo empatado por 111 a 111 na prorrogação, Henderson colocou os Blazers na liderança por dois pontos, faltando apenas três segundos para o final da partida. Os Knicks conseguiram a vitória com Bridges recebendo uma cobrança lateral e arremessando para três pontos no estouro do relógio.

Os Knicks ocupam a terceira colocação do Leste, com 42 vitórias e 23 derrotas. O Portland Trail Blazers continua na 13ª colocação da Conferência Oeste, com campanha negativa de 28 vitórias e 39 derrotas.

Neste sábado, os Knicks vão a São Francisco enfrentar o Golden State Warriors, às 21h30. Os Blazers continuam em casa para receber o Toronto Raptors, neste domingo, às 19h.