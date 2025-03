Raphael Veiga vê Palmeiras maduro em decisões e mira tetra do Paulista: "Fazer de tudo para ganhar"

O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista pela sexta vez consecutiva. Essa é a 15ª decisão da equipe desde 2020. O meio-campista Raphael Veiga, que marcou o gol na semifinal contra o São Paulo, vê o clube mais maduro em jogos eliminatórios e mirou a conquista do tetra do Estadual.

"Estamos cada vez mais maduros para jogar jogos assim. Soubemos jogar o jogo, um jogo difícil. Os últimos jogos contra São Paulo têm sido assim, mas soubemos jogar e o principal foi a classificação. No segundo tempo, tivemos até oportunidades para matar o jogo, mas está todo mundo de parabéns. Temos de valorizar essa vitória. Daqui a pouco temos mais dois jogos importantes, a nossa sexta final consecutiva. Vamos fazer de tudo para ganhar o nosso quarto título seguido", disse.

No Choque-Rei, Veiga completou 150 partidas no Allianz Parque. Com essa marca, é o terceiro atleta que mais atuou na arena, ficando atrás apenas de Dudu (206) e Weverton (176). Artilheiro na casa do Verdão, com 52 bolas na rede, superou Edmundo e se isolou na sexta posição entre os maiores artilheiros do Verdão em casa, considerando também as épocas de Parque Antarctica e Palestra Itália.