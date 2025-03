Ramón fala sobre condição clínica de Garro e 'protagonista' Memphis

O técnico Ramón Díaz falou sobre a condição clínica do meia Rodrigo Garro após a eliminação do Corinthians na terceira fase da Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil-EQU. O jogador argentino atuou 'no sacrifício' nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena.

Garro saiu reclamando de dores no joelho direito depois da vitória sobre o Santos, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. O problema, inclusive, vem incomodando o atleta desde o ano passado e o afastou dos gramados no início desta temporada.

Durante esta semana, o meio-campista chegou a ser tratado como dúvida no Corinthians. Ele, porém, foi para o jogo decisivo mesmo baleado e atuou durante todos os 90 minutos. Segundo Ramón, o atleta está "bem".