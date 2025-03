Ramón exalta determinação, mas diz que Corinthians falhou no Equador e lamenta queda: "Dói muito"

"A estratégia era pressionar, não dar saídas. O gol saiu tarde. Tínhamos que fazer entre 15 e 20 minutos, porque tínhamos potencial. Tivemos situações, mas não convertemos. A equipe foi intensa, deu o máximo. Por isso a frustração de todos. Demoramos para fazer o primeiro gol", acrescentou.

Ramón acredita que a ausência do Corinthians na Libertadores é uma "lástima", mas que a eliminação deve servir de experiência para o clube. Ele também valorizou a determinação dos jogadores depois da dura derrota no jogo de ida, em Guayaquil.

"É uma lástima que o Corinthians, por ser uma equipe grande, não esteja na Libertadores. Pela torcida que tem, é uma lástima. Mas isso vai servir de experiência ao clube, aos jogadores. As partidas a nível internacional são completamente distintas, principalmente de visitante. Não são desculpas, mas não tivemos Martínez, Raniele e Carrillo no jogo de ida. O que passou tem que servir de experiência a todos, a Libertadores é muito dura. Estamos doloridos, tínhamos muitas chances de passar. Hoje tínhamos que dar uma resposta a todos os torcedores", declarou.

"O que falta é seguir crescendo. Tem que seguir crescendo. Me parece que como clube, estrutura, jogadores, está em um bom caminho. Estamos competindo em todas as competições, somos muito fortes aqui em casa. É uma equipe grande, vai servir de experiência. Houve uma pressão muito grande, e os jogadores deram a melhor resposta possível. O grupo se identifica com a torcida. Vamos crescendo cada vez mais, sendo cada vez competitivos. Hoje respeitam o Corinthians, é mérito dos jogadores. Temos que ter paciência, no futebol se conta muito os resultados. Temos que seguir trabalhando, apoiando, todos juntos. É a única forma de crescer", concluiu.

Esta é a terceira vez que o clube cai ainda durante a fase preliminar da Libertadores. Com a eliminação, o Timão disputará a Sul-Americana nesta temporada.

O Corinthians agora recolhe os cacos e concentra todos os seus esforços na grande final do Campeonato Paulista. A equipe de Ramón Díaz visita o Palmeiras já neste domingo, no Allianz Parque, pela partida de ida da decisão estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).