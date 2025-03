Paulistano celebra 100 anos da primeira excursão do futebol brasileiro à Europa

Tradicional clube de São Paulo, o Club Athletico Paulistano realizará um evento de celebração pelos 100 anos da excursão do time de futebol à Europa, em 1925 ? foi o primeiro do Brasil a jogar no Velho Continente.

O fato será comemorado com uma exposição e uma confraternização nas instalações do Paulistano. O evento será no sábado (22/3), às 11h.

Na ocasião, o Paulistano ostentava a imagem de principal campeão estadual em São Paulo. A equipe viajou por Portugal, França e Suíça.