Palmeiras dá sequência à preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista

Na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras deu sequência à preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. O duelo de ida acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O elenco palmeirense passou por atividades técnicas com ênfase em dinâmicas do jogo, sob o comando da comissão do técnico Abel Ferreira. Para finalizar o treino, alguns jogadores treinaram cruzamentos, finalizações e jogadas específicas.

Os lesionados Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito) cumpriram cronograma especial com o Núcleo de Saúde e Performance do clube.