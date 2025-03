Palmeiras busca melhor sequência defensiva no ano em jogo decisivo

O Palmeiras está a dois jogos sem ser vazado no Campeonato Paulista. Essa, por enquanto, é a melhor sequência defensiva da equipe, que pode melhorá-la se passar pela primeira final do Estadual também sem sofrer gols. O Verdão recebe o Corinthians, neste domingo (16), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Nas duas partidas eliminatórias, quartas e semifinal, passou com a baliza a zero. Primeiro, bateu o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, por 3 a 0, e depois venceu o São Paulo, por 1 a 0, no Allianz Parque. Em ambos os duelos, o alviverde teve uma zaga inédita, que contou com Micael e Murilo.

E essa dupla deve seguir como titular para o Derby, uma vez que Gustavo Gómez, que voltou do departamento médico na última segunda-feira, sofreu nova lesão. Com isso, a tendência é que o paraguaio fique de fora. O capitão sofreu uma entorse no joelho direito e teve diagnosticada uma lesão no ligamento colateral.