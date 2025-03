Neymar participa de torneio de Poker em São Paulo

Teve início na tarde desta quinta-feira, no WTC Sheraton, em São Paulo, o Brazilian Series of Poker (BSOP), principal torneio da América Latina, recém-eleito Melhor Circuito Mid-Major do mundo pelo Global Poker Awards.

Parte da programação do primeiro dia foi o Poker Show, uma mesa com transmissão ao vivo, que contou com a presença de Neymar Jr. e os influenciadores Luqueta, Nobru, Maumauzk, Boo Unzueta, Mauricio Meireles, Racha, Rafael Moraes da Fúria, entre outros.