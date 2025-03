Neymar conversa com arquiteta e faz pedidos para reformas do Santos

Se o pai de Neymar é quem está à frente do projeto de reformas no CT Rei Pelé e na Vila Belmiro, o filho também não fica para trás. O camisa 10 do Santos também demonstrou interesse em fazer parte desse processo e tem ajudado diretamente no planejamento das obras.

Nesta quinta-feira, a arquiteta Leonice Alves fez uma visita técnica ao centro de treinamentos do Santos para entender o que precisa ser feito. Durante a inspeção, a profissional se encontrou com Neymar, que indicou mudanças a serem promovidas durante as reformas.

"Eu falei com ele (Neymar Pai) de uns detalhezinhos do vestiário ali para mudar e tudo mais. Uma banheira lá, porque as três banheiras, igual no estádio sabe, que tem duas banheiras do lado, aqui é a quente, e tem outras duas assim. Eu queria mudar essas duas banheiras para uma igual a quente, só que com água fria, entendeu? Porque aí você não precisa toda hora ficar pegando gelo um por um, dá para fazer uns três, quatro caras de uma vez", disse Neymar em vídeo divulgado pela profissional nos stories do Instagram.