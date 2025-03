Marcelinho critica Ramón Dias e Memphis após eliminação do Corinthians

"Perdeu lá no Equador e, acima de tudo, Ramón Diaz, com 30 minutos aqui, ele tira o Raniele para colocar o Romero. Então, por que já não entrou desse jeito no jogo? E lá joga com 3 zagueiros. É cigano para adivinhar?", completou o ex-camisa 7 do Timão.

Marcelinho ainda questionou a postura de Memphis Depay, considerado a grande estrela do elenco corintiano. "São quatro quilos de alcatra por mês para dar dois chutes no gol e não construir nenhuma jogada. Assim, vou voltar a jogar e quero ver o Ramón me tirar", comentou, em referência ao alto salário do holandês.