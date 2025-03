Mano Menezes responde Luiz Araújo após provocação na final do Carioca

O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca terminou com o clima quente entre as equipes. Após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta, no Maracanã, o atacante Luiz Araújo, do Mengão, provocou o técnico Mano Menezes mostrando uma tatuagem que fazia alusão ao título da Copa do Brasil de 2024. O treinador, tricampeão da competição, respondeu o jogador na coletiva pós-jogo.

"Tenho três títulos. Não mostrei as minhas três porque me esqueci disso na hora (risos). Não fui atrás (de Luiz Araújo), não. Entrei em campo, cumprimentei as pessoas do Flamengo com quem me dou bem, que conheço e dei parabéns pela vitória. Sempre procuro reconhecer o que os outros fazem bem. O jogo estava transcorrendo normal", afirmou Mano Menezes.