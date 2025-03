Hugo revela 'esforço físico enorme' no Corinthians: 'Quem acompanha sabe'

O goleiro Hugo Souza surpreendeu a todos na saída da Neo Química Arena após a eliminação do Corinthians para o Barcelona de Guayaquil-EQU, nesta quarta-feira (12), pela terceira fase da Libertadores. O jogador afirmou que está fazendo um "esforço absurdo" para entrar em campo e deu a entender que tem atuado no sacrifício.

Em conversa com jornalistas na zona mista, o arqueiro valorizou o empenho que o grupo tem mostrado em meio à sequência insana de jogos e citou o exemplo do meia Rodrigo Garro, que tem jogado mesmo baleado por dores no joelho direito. Neste momento, Hugo revelou o problema pessoal.

O atleta foi questionado sobre o tema e disse apenas que se trata de uma "questão física", mas evitou entrar em detalhes.