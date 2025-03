Garro valoriza luta, mas lamenta eliminação do Corinthians: "Doeu muito e ainda vai doer"

Um dos principais jogadores do Corinthians, o meio-campista Rodrigo Garro se manifestou em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira e lamentou a eliminação precoce do time na Libertadores. A equipe alvinegra venceu o Barcelona de Guayaquil-EQU por 2 a 0, na Neo Química Arena, mas não conseguiu evitar a queda.

O argentino, que vem atuando no sacrifício por conta de dores no joelho direito, valorizou o empenho do grupo, mas disse que a eliminação "dói muito e ainda vai doer". Ele, porém, volta o foco para a final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras.

"Doeu muito e ainda vai doer. Lutamos até o fim, mas o resultado não veio. Agora, como time, levantamos a cabeça, porque temos uma decisão muito importante pela frente. Obrigado por todo apoio", escreveu o jogador em sua conta oficial no Instagram.