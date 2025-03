Ganso passará por procedimento médico e desfalcará o Fluminense por uma semana

Nesta quinta-feira, o Fluminense informou que o meio-campista Paulo Henrique Ganso passará por um procedimento médico na manhã desta sexta. O atleta, que se recupera de uma pequena miocardite, ficará parado por sete dias e após este período, voltará aos treinamentos no CT Carlos Castilho.

Segundo o clube, a tendência é que Ganso esteja disponível ao técnico Mano Menezes a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta foi diagnosticado com uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada, no dia 18 de janeiro. O Fluminense destacou ser provável que a inflamação foi contraída em decorrência de uma gripe que o jogador pegou em novembro do ano passado.