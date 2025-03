Flamengo inicia preparação para decisão contra o Fluminense pelo Carioca

Nesta quinta-feira, o elenco do Flamengo iniciou a preparação para o duelo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense.

Sob o comando do técnico Filipe Luís, os atletas realizaram atividades de coordenação e troca de passes no CT Ninho do Urubu.

Para a partida, o comandante pode ter o retorno do lateral Danilo. O atleta já havia participado do último treino da equipe antes do jogo de ida, mas acabou sendo preservado.