Final da Supercopa feminina entre São Paulo e Corinthians será no Morumbis

O Tricolor estreou na Supercopa com goleada de 4 a 0 em cima do Sport. Na última quarta-feira, a equipe de Thiago Viana bateu o Flamengo, por 1 a 0, e avançou à final.

Do outro lado, o Corinthians, tricampeão do torneio, venceu o Grêmio na estreia, por 3 a 0. Também na última quarta-feira, a equipe de Lucas Piccinato superou o Cruzeiro, por 1 a 0, para se classificar à decisão.

O São Paulo busca acabar com a hegemonia do rival na Supercopa. O Corinthians venceu as três edições do torneio, que começou em 2022. O Tricolor, por sua vez, faz sua primeira participação.