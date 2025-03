Ex-Palmeiras, Vitor Hugo treina pela primeira vez com elenco do Atlético-MG

Novidade na casa ??? pic.twitter.com/ihAkbyhRhF

Cuca, aliás, já conhece o defensor. Eles trabalharam juntos no Palmeiras e conquistaram o Campeonato Brasileiro em 2016. Sob o comando do técnico, Vitor Hugo formou dupla com Yerry Mina e ajudou o Alviverde a vencer o torneio e terminar a competição com a melhor defesa.

Além do primeiro treino de Vitor Hugo, o trabalho marcou o retorno de Brahian Palacios aos gramados após lesão muscular. A última vez que o ponta colombiano entrou em campo foi na sétima rodada do Campeonato Mineiro, quando o Atlético-MG enfrentou o Cruzeiro. Após um mês parado, o atacante começou um trabalho de transição e se juntou a Hulk, que voltou a treinar na última terça-feira.

Além do Estadual, o Galo também se prepara para a estreia do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no dia 29. A equipe mineira enfrenta o Grêmio, fora de casa, às 18h30.