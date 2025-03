Corinthians tem mais quedas na Pré-Libertadores do que aparições em semifinais do torneio

? Corinthians (@Corinthians) March 13, 2025

As outras duas eliminações do Corinthians na classificatória para a Libertadores foram para o Tolima (COL) e o Guarani (PAR). Contra o Tolima, em 2011, o Timão foi o mandante do jogo de ida, no Pacaembu, e empatou por 0 a 0. Na volta, a equipe foi derrotada por 2 a 0 na Colômbia. Jogo que marcou a despedida de Ronaldo Fenômeno do clube.

Contra o Guarani em 2020, assim como desta vez para o Barcelona, a queda também foi com vitória do Timão no jogo de volta e em casa. Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0 em Assunção e na volta venceu por 2 a 1 na Arena Corinthians. Devido à regra do gol fora de casa, os paraguaios levaram a vantagem e se classificaram.

Se tratando de aparições em semifinais da Libertadores, o Corinthians conta com duas, ambas contra rivais paulistas. A primeira delas, em 2000, para o Palmeiras, vencendo o Alviverde no jogo de ida por 4 a 3 e na volta perdendo por 3 a 2. Nos pênaltis, Marcos defendeu a cobrança de Marcelinho Carioca e o Verdão venceu por 5 a 4.

A segunda aparição foi na campanha do título corintiano da Libertadores em 2012, contra o Santos. No jogo de ida, o Timão venceu na Vila Belmiro por 1 a 0 e, na volta, o empate por 1 a 1 com gol decisivo de Danilo garantiu a vaga na final.

Neste domingo, o Corinthians visitará o Palmeiras no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília).