Convocado, Puma Rodríguez desfalcará Vasco na intertemporada

Contas de luz no RJ podem conter inflação no país

Apesar da convocação, Puma Rodríguez não deve ser problema para o Vasco no próximo compromisso oficial. A estreia no Brasileirão 2025 está marcada somente para o dia 30, contra o Santos, em São Januário.

Em 2025, Puma Rodríguez busca recuperar uma sequência como titular no Vasco. O lateral disputou 9 jogos no ano, mas somente em dois saiu jogando com a equipe.