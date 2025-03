Com três de Luiz Fernando, Athletico-PR vence Guarany de Bagé e vai à terceira fase da Copa do Brasil

Os gols

Aos 13 minutos de jogo, Bruno Zapelli, do Athletico-PR, levantou na cabeça de Luiz Fernando. O atleta não desperdiçou a oportunidade e desviou para as redes.

Já aos 41, ainda da etapa inicial, Kevin Velasco soltou para o autor do primeiro gol. Dentro da área, ele finalizou rasteiro e anotou o seu segundo no jogo.

O Guarany conseguiu diminuir o prejuízo aos 14 do segundo tempo, com Yan Philippe. Marllon tentou a finalização e a bola desviou no companheiro. Assim, enganou o goleiro Mycael e morreu no fundo das redes.

No entanto, os mandantes voltaram a marcar com Luiz Fernando, desta vez aos 28. O camisa 19 pegou a sobra e completou no canto.