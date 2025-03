Com quatro jogadores do futebol brasileiro, Colômbia anuncia convocados para duelo contra o Brasil

Ex-São Paulo e atualmente no León, do México, o meia James Rodríguez também foi convocado. De resto, os principais nomes dos colombianos também estão na lista, como os atacantes Luis Díaz (Liverpool) e Jhon Durán (Al-Nassr), o meia Juan Quintero (América de Cali) e o experiente goleiro David Ospina (Atlético Nacional).

A Colômbia enfrentará a Seleção Brasileira no dia 20 de março, quinta-feira, no Estádio Mané Garrincha, às 21h45 (de Brasília). Cinco dias depois, os colombianos recebem o Paraguai, às 21h, no Estádio Metropolitano de Barranquilla.

Veja a lista de convocados da seleção colombiana para o duelo contra o Brasil:

GOLEIROS:

Camilo Vargas - Atlas (MEX)