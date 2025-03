Campeão em cima de Santos e São Paulo, Palmeiras tem 1ª final contra o Corinthians com Abel Ferreira

O técnico Abel Ferreira comanda o Palmeiras em sua 14ª final desde que chegou ao clube, no fim de 2020. Nas decisões em que esteve presente, enfrentou os rivais paulistas em quatro delas: São Paulo e Santos, duas vezes cada. Assim, na final do Campeonato Paulista de 2025, terá, pela primeira vez, o Corinthians, pela frente, em uma decisão. E pode fechar a "trinca", com títulos em cima de todos os rivais.

A primeira final da comissão portuguesa foi justamente contra o Santos, que foi a decisão da Copa Libertadores de 2020. Naquela oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Breno Lopes. Depois, voltou a bater o Peixe na final do Campeonato Paulista de 2024. O Alviverde perdeu o primeiro jogo, por 1 a 0, mas conseguiu a virada por 2 a 0 no jogo de volta e faturou a taça.

Enquanto o São Paulo foi adversário em duas finais do Campeonato Paulista. A primeira vez foi em 2021 e nessa ocasião, o Tricolor foi quem levou a melhor depois de empate sem gols no primeiro jogo e vitória por 2 a 0, no Morumbi, na volta. No ano seguinte, as equipes reeditaram o confronto e o Verdão deu o troco. O Tricolor venceu o jogo de ida, mas o Alviverde fez 4 a 0 na volta e conquistou o primeiro Paulista sob comando de Abel.