Botafogo anuncia novo diretor para o futebol de base

O Botafogo anunciou na manhã desta quinta-feira o profissional Erasmo Damiani como novo diretor de futebol de base do clube. De acordo com o Glorioso, a chegada do dirigente visa melhorar ainda mais o desenvolvimento de novos jovens atletas alvinegros.

Junto a Damiani, Dennys Dilettoso também chega ao Glorioso e assume o cargo de coordenador de Captação da Base.

"Me sinto muito honrado com esse novo desafio e feliz por ser escolhido pelo Botafogo. A expectativa é poder contribuir diretamente e cada vez mais assertivo no processo de formação dos atletas e no crescimento do Clube, desenvolvendo um trabalho que nos renda frutos em todos os aspectos. O processo formativo de atletas é construído a médio e longo prazo, passando por diversas áreas e processos, a fim de entregar um atleta preparado para desempenhar na equipe profissional", afirmou Damiani, em fala para o site oficial do Botafogo.