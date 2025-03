Barcelona anuncia a renovação do zagueiro Iñigo Martínez até 2026

?? ?????? ???????? ???? ?? pic.twitter.com/GFtgld7Dfd

No Barcelona desde 2023, Iñigo Martínez é uma das peças mais importantes no esquema da equipe catalã. Apesar de disputar posição com Pau Cubarsí e Ronald Araújo, o zagueiro espanhol é insubstituível para Hansi Flick, que pediu sua renovação no começo da janela de transferências.

Na atual temporada, o zagueiro atuou 33 vezes e, além de contribuir na defesa, marcou três gols e distribuiu quatro assistências. Além disso, Iñigo Martínez conquistou o seu primeiro título com o Barcelona, ao vencer a Supercopa da Espanha, em janeiro de 2025.

A renovação de Iñigo Martínez é a segunda na zaga do Barcelona. Em janeiro, a equipe catalã renovou com Ronald Araújo. A manutenção do elenco era uma das maiores vontades de Hansi Flick, que conta com força máxima para o final da temporada.

Vivo em todas as competições, o Barcelona se prepara para a reta final da temporada. A equipe lidera o Campeonato Espanhol, enfrenta o Borussia Dortmund nas quartas de final da Liga dos Campeões e decide as semifinais da Copa da Espanha contra o Atlético de Madrid, após empate por 4 a 4 na ida.