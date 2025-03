Augusto Melo critica arbitragem após eliminação do Corinthians e promete reclamar na Conmebol

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, ficou na bronca com a arbitragem após a eliminação precoce da equipe na Libertadores, na última quarta-feira. O Timão até venceu o Barcelona de Guayaquil-EQU por 2 a 0, na Neo Química Arena, mas não evitou a queda.

O dirigente criticou a atuação do árbitro uruguaio Esteban Ostojich e promete reclamar na Conmebol. A principal reclamação é com a postura do juiz, que, na visão do mandatário, teria sido permissivo com a cera dos jogadores do Barcelona e deu poucos minutos de acréscimo nos dois tempos.

"Segunda estarei na Conmebol e vou cobrar isso. Participo de todas as reuniões, não fujo de nenhuma. O Corinthians sempre está atuando e estamos cobrando. Está na hora de mudar, profissionalizar os árbitros. Não dá para ficar dessa forma, eles vêm aqui e fazem o que querem, saem ilesos. A gente trabalha para chegar onde chegamos e, de repente, por causa de uma arbitragem... Ninguém está culpando, justificando a perda, nós perdemos lá e não aqui", afirmou Augusto Melo.