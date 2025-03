Apesar de eliminação, Garro atinge recorde de passes decisivos em um jogo de Libertadores

A assistência contra o Barcelona nesta quarta-feira foi a segunda de Garro nesta temporada. Antes, o argentino havia acertado um para gol diante do Guarani, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

Durante a reta final do ano de 2024, Garro sofreu com uma tendinopatia patelar no joelho direito. Nesta temporada, o meia perdeu alguns jogos para se recuperar das dores da lesão, que não tem cura. Entretanto, apesar do período afastado, o argentino voltou a reclamar de incômodos na região.

Agora, o Corinthians foca suas atenções na final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Timão encara o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo duelo de ida da decisão. A partida de volta é no dia 27, quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.