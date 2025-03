Alan Franco treina, e São Paulo segue preparação para estreia no Brasileiro

Nesta quinta-feira, o São Paulo trabalhou pela segunda vez após a eliminação na semifinal do Paulistão para o Palmeiras. O treino no CT da Barra Funda contou com a presença de Alan Franco, que não treinou na reapresentação.

O Tricolor Paulista informou na última quarta-feira que o zagueiro permaneceu no Reffis Plus para tratar um trauma no braço esquerdo. O zagueiro argentino apresentou dores após o Choque-Rei e, por isso, não participou do primeiro treino. Lucas, que trata um problema no joelho direito, não teve sua situação atualizada pelo clube.

Alan Franco treinou com os jogadores que tiveram maior minutagem contra o Palmeiras. Este grupo permaneceu na parte interna do CT na última quarta e, portanto, também treinou pela primeira vez nesta quinta.