À convite de Teixeira, organização social visita CT Rei Pelé e assiste a treino do Santos

No treinamento desta quinta-feira, o Santos promove uma ação mais que especial no CT Rei Pelé. À convite do presidente Marcelo Teixeira, o clube recebeu estudantes e diretores do Centro Interdisciplinar de Educação Especial Simone C. Horcel (CIEESH). A entidade atende pessoas com paralisia cerebral.

Os estudantes e professores assistiram ao treino da equipe profissional do Peixe. Diretora pedagógica da organização, Regina Silva agradeceu o convite feito por Teixeira.

"Hoje nós viemos (ao CT) à convite do Marcelo Teixeira, que sempre nos proporciona essa maravilha para os nossos alunos. Essa inclusão, essa oportunidade de estar assistindo o treinamento do Santos, os jogadores... só temos a agradecer", disse a profissional em entrevista à Santos TV.