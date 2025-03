Zagueiro do sub-20 do Palmeiras diz que se espelha em Gómez e projeta semi da Libertadores: "Jogo tenso"

As Crias da Academia avançaram como líder do Grupo C, com nove pontos somados e 100% de aproveitamento. Além disso, foram 12 gols marcados e nenhum sofrido. A equipe palmeirense volta a campo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico. Robson analisou a campanha e projetou o duelo decisivo.

"Tem sido um desempenho muito bom. Estamos com um grupo unido e fechado, que está treinando firme, dando o melhor no dia a dia para chegar no jogo e fazer o que tem que ser feito", avaliou.

"A gente sabe da força do time do Belgrano. Jogos contra argentinos são sempre tensos e disputados, então a gente trabalha bastante para chegar na hora da partida e não ter brecha para erro, fazendo o que tem que ser feito", finalizou.