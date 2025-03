Vitória perde do Náutico e é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil

O Vitória perdeu do Náutico por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Barradão. Marcos Ytalo e Hélio Borges foram os autores dos gols da classificação.

Desta maneira, o Náutico avançou à terceira fase da competição. A próxima fase terá os confrontos definidos por meio de sorteio, promovido pela CBF. Por sua vez, o Náutico dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

O Vitória volta a campo neste domingo, contra o Bahia, pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano. A bola rola às 18h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Por sua vez, o Náutico enfrenta o América-RN, no Estádio dos Aflitos, às 19h da próxima terça, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.