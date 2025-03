Vini Jr. é alvo de ofensas racistas antes de jogo do Real contra o Atlético de Madrid na Champions

Vinicius Júnior foi alvo de ofensas racistas nesta quarta-feira, antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, fora de casa, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Um grupo de torcedores do time mandante chamaram o atacante de chimpanzé.

"Ale ale ale, Vinicius chimpanzé", gritaram em frente ao Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.