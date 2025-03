Veja o que está em jogo para o Corinthians na decisão contra o Barcelona-EQU pela Libertadores

Para avançar no tempo normal, a equipe alvinegra terá que vencer por quatro ou mais gols de diferença. Uma vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado eliminará o clube paulista da fase preliminar da Libertadores pela terceira vez na história - em 2011, o time se despediu do torneio após ser superado pelo Tolima, enquanto em 2020, caiu para o Guaraní-PAR.

Os comandados de Ramón Díaz aliviaram a pressão com a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último domingo, resultado que este que levou o clube de volta à final do Campeonato Paulista depois de cinco anos. O time, agora, tenta confirmar a virada de chave.

Além disso, há também a questão financeira. A Conmebol ainda não divulgou os valores das premiações desta edição, mas a título de comparação, no ano passado, a participação na fase de grupos do torneio rendia US$ 3 milhões (R$ 17,33 milhões na cotação atual).

A eliminação ainda pode impactar na previsão orçamentária do Corinthians para 2025. Afinal, a diretoria do clube estipulou no planejamento para esta temporada que o time chegaria até, pelo menos, as oitavas de final do torneio.

Ao menos, caso seja desclassificado nesta fase, o Timão irá disputar a Sul-Americana. Se caísse na fase anterior, diante da Universidad Central-VEN, a equipe não participaria de nenhuma competição continental durante o ano.