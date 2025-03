Sem Neymar, Santos se reapresenta após folga e abre intertemporada visando o Brasileirão

Na manhã desta quarta-feira, o elenco do Santos se reapresentou após uma folga dupla e abriu a intertemporada de treinos visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Neymar não foi ao gramado e nem participou da atividade junto ao restante do grupo.

O camisa 10 do Peixe trata de um desconforto na coxa esquerda, que o deixou de fora do clássico na eliminação da equipe no Paulistão, e irá ao CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira para dar sequência à recuperação. Assim, a tendência é que o craque siga cuidando do problema físico na parte interna, até que esteja apto a voltar aos treinos em campo.

Apesar do desconforto na coxa, Neymar segue convocado para representar a Seleção Brasileira, pelo menos por enquanto. A Data Fifa tem início na próxima segunda-feira (17). O Brasil encara a Colômbia no dia 20, em Brasília, e em seguida encara a Argentina, no dia 25.