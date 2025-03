Seabra analisa classificação do RB Bragantino nos pênaltis pela Copa do Brasil

? Primeiro em emoção!

"Se você deixa o jogo em uma margem curta, de apenas um gol, você está sempre sujeito a, em um lance específico, que pode ser pontual, permitir ao adversário igualar o placar. Aí as características do jogo podem se transformar, principalmente emocionalmente. Foi isso que aconteceu. Nós alertamos os jogadores no intervalo que era muito importante voltar com objetividade, simplicidade e intensidade para fazer o segundo gol e nos dar essa margem de segurança. Além de não fazer o gol, acabamos sofrendo um contra-ataque. O jogo estava desenhado e nós acabamos flertando com o azar. É importante que sirva de aprendizado", acrescentou.

O RB Bragantino abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, com Jhon Jhon. No começo do segundo tempo, o São José, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu o empate com Lailson, aos quatro minutos.