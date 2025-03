São Paulo x Flamengo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Supercopa feminina

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O São Paulo eliminou o Sport nas quartas de final para avançar na competição. Na última sexta-feira, o Tricolor goleou o time pernambucano por 4 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), e garantiu o passe na semifinal.

Do outro lado, o Flamengo passou pelo Real Brasília. O Rubro-Negro venceu o adversário por 3 a 1, no último domingo, no estádio Valmir Bezerra, em Gama (DF).